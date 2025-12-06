В Алматинской области на территории пограничной заставы "Нарынкол" 6 декабря 2025 года произошёл пожар в служебном доме. Возгорание было оперативно ликвидировано силами ДЧС, передаёт BAQ.KZ.

В результате чрезвычайного происшествия погиб военнослужащий и его ребёнок.

Пограничная служба выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших и сообщила, что семье оказывается вся необходимая помощь.