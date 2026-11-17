В Праге столкнулись два поезда: 46 человек госпитализированы
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Десятки пассажиров пострадали в результате лобового столкновения двух поездов в столице Чехии. Среди госпитализированных — 16 иностранных граждан. Оба машиниста получили серьёзные травмы. О погибших не сообщается. Авария произошла около 07:00 по местному времени в утренний час пик.
Поезда столкнулись на мосту неподалёку от главного железнодорожного вокзала Праги. По последним данным, в больницы доставили 46 человек с травмами различной степени тяжести. Министр транспорта Чехии Иван Беднаржик заявил местным СМИ, что пока рано говорить о точных причинах происшествия. Однако предварительно установлено, что один из составов мог проехать на запрещающий сигнал светофора.
Я не буду строить предположений о том, что стало причиной аварии — техническая неисправность или человеческий фактор. Но пока всё указывает на то, что один из поездов проехал на запрещающий сигнал светофора, — заявил министр.
Эвакуация пассажиров заняла около двух часов. На место происшествия прибыли экстренные службы, которые выносили пострадавших на носилках. К настоящему времени спасательная операция завершена.
Полиция Праги начала расследование для установления всех обстоятельств столкновения. Между тем движение поездов через главный вокзал города оказалось нарушено. Пассажирам рекомендовали воспользоваться альтернативными маршрутами.
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