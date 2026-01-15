Министерство транспорта Казахстана разработало проект приказа о внесении изменений в действующие правила наземного обслуживания в аэропортах. Документ опубликован для публичного обсуждения, передает BAQ.KZ.

Обсуждение проекта продлится до 29 января.

Среди ключевых новшеств — отмена обязательного конкурсного отбора в случаях, когда поставщик услуг наземного обслуживания оказывает их исключительно авиакомпаниям, с которыми находится в аффилированных отношениях. Кроме того, предлагается снизить административные барьеры для авиакомпаний, желающих самостоятельно участвовать в оказании наземных услуг, при условии наличия у них необходимых ресурсов, опыта и компетенций.

Проект также предусматривает исключение отдельных видов услуг из-под действия действующих правил. По мнению разработчиков, это позволит приблизить регулирование к международной практике, создать условия для привлечения стратегических инвесторов, обеспечить устойчивую реализацию инфраструктурных проектов и поддерживать высокий уровень авиационной безопасности.

Ожидается, что изменения принесут ряд эффектов. Для аэропортов — рост инвестиционной привлекательности, снижение бюрократической нагрузки и повышение конкурентоспособности. Для бизнеса — более прозрачные условия работы, возможность заключения долгосрочных контрактов и дополнительные стимулы для капитальных вложений. Для государства — гармонизацию нормативной базы с международными стандартами. Для пассажиров — улучшение качества обслуживания.

В министерстве отмечают, что предлагаемые поправки направлены на формирование современной и гибкой системы регулирования, которая позволит аэропортам Казахстана укрепить позиции на международном рынке и развивать инфраструктуру с учётом мировых стандартов.