В Правительстве назвали главные драйверы роста экономики Казахстана

Автопром ускорился, стройки перевалили за 6 трлн теңге, а по железной дороге стали везти больше зерна, угля и руды. В Правительстве подвели предварительные итоги девяти месяцев и назвали отрасли, которые сейчас сильнее всего поддерживают рост экономики Казахстана, передает BAQ.KZ.

Предварительные итоги обсудили на заседании штаба по экономическому росту под председательством заместителя Премьер-министра, министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Автопром прибавил больше трети

В обрабатывающей промышленности по итогам января-сентября ожидается сохранение роста индекса физического объема. Главный вклад дают машиностроение и химическая промышленность.

За восемь месяцев в Казахстане выпустили 117,2 тысячи легковых автомобилей. Это на 34,2% больше, чем годом ранее.

Производство грузовой и специальной техники выросло на 18,5%, железнодорожных платформ на 76,6%, пассажирских вагонов на 40,9%.

В химической промышленности выпуск серной кислоты увеличился на 4%, полипропилена на 24,5%, аммофоса на 10,3%.

В металлургии индекс физического объема пока остается на уровне 97,5%. Для роста отрасли ищут дополнительные объемы сырья. Переговоры идут с потенциальными поставщиками внутри Казахстана и за рубежом.

Серик Жумангарин заслушал информацию о работе Министерства промышленности и строительства совместно с Министерством торговли и интеграции по снабжению предприятий сырьем и поручил продолжить расширение сырьевой базы для металлургии.

Строительство превысило 6 трлн теңге

За январь-август объем строительных работ составил 6,1 трлн теңге. Это 115,6% к показателю аналогичного периода прошлого года.

Рост зафиксирован в 18 регионах. По итогам девяти месяцев власти ожидают дальнейшего увеличения объемов строительства.

Жилищное строительство тоже прибавляет. За восемь месяцев ввели 11,3 млн квадратных метров жилья, на 3,6% больше, чем годом ранее.

По итогам девяти месяцев прогнозируется ввод 12,8 млн квадратных метров жилья.

По железной дороге везут больше зерна, угля и руды

Рост сохраняется в транспортно-логистическом секторе.

Основной вклад в грузоперевозки дают железнодорожные перевозки зерна и угля.

Объем перевозок зерна достиг 13,6 млн тонн. Это на 3 млн тонн больше прежнего уровня. Перевозки угля выросли на 1,1 млн тонн, железной руды на 2,8 млн тонн.

Рост сектора поддерживают сохранение объемов транспортировки нефти и газа и реализация инфраструктурных проектов.

Торговый оборот достиг 51,5 трлн теңге

Индекс физического объема торговли за январь-август составил 106%, а общий оборот достиг 51,5 трлн теңге.

По итогам девяти месяцев ожидается дальнейший рост.

Основной объем приходится на оптовую торговлю. Ее оборот составил 34,7 трлн теңге. Рост обеспечивают продажи металлургической продукции, зерна и топлива.

Розничный товарооборот достиг 17 трлн теңге. Самые высокие темпы зафиксированы по продовольственным товарам.

На совещании отдельно обсудили торговлю в регионах. Серик Жумангарин поручил акиматам выполнить региональные дорожные карты развития торговли в соответствии с поручением Премьер-министра.

Ставка на масличные, молоко и мясо

По итогам января-сентября в сельском хозяйстве ожидается устойчивый рост. По прогнозу, положительная динамика должна сохраниться до конца года.

В растениеводстве основной вклад должен дать рост валового сбора масличных культур. Темпы их уборки в этом году выше прошлогодних.

В животноводстве рост связывают с увеличением производства молока. Новые современные молочно-товарные фермы выходят на проектные мощности.

Производство мяса должно расти за счет льготного кредитования откормочных площадок.

Пищевая промышленность тоже добавляет к общему росту. По итогам января-сентября ожидается увеличение производства благодаря запуску новых мощностей и расширению выпуска на действующих предприятиях.

В завершение Серик Жумангарин поручил по итогам трех кварталов добиться выполнения прогнозных показателей по всем основным отраслям.