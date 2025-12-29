В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрены прогнозы социально-экономического развития страны и параметры роста валового внутреннего продукта на 2026 год, передает BAQ.KZ.

Ожидается, что ключевой вклад в экономический рост в следующем году обеспечат обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и складирование, торговля, а также производство продуктов питания и напитков. По итогам 2025 года в обрабатывающей промышленности прогнозируется рост индекса физического объема на уровне 6 процентов, а в 2026 году целевой показатель в рамках Национального плана развития до 2029 года установлен на уровне 6,2 процента.

В металлургии, являющейся основным драйвером обработки, в 2026 году планируется рост производства на 3 процента. Увеличение объемов ожидается за счет выхода на проектную мощность новых и ранее запущенных предприятий, в том числе Kyzyl Aray Copper, EkibastuzFerroAlloyse, KazferroLimited и Shagala Mining. В черной металлургии планируется нарастить выпуск ферросплавов, стали, плоского проката и чугуна, в цветной — золота, меди, алюминия и цинка.

В машиностроении в 2026 году целевой рост установлен на уровне 13,4 процента. Он будет обеспечен увеличением производства легковых автомобилей на 17 процентов за счет ввода мощностей предприятий Astana Motors Manufacturing Kazakhstan и KIA Qazaqstan, а также ростом выпуска сельскохозяйственной техники на 5 процентов.

Отдельно отмечено развитие производства бытовой техники. По итогам 2025 года ожидается выпуск 436,5 тысячи единиц, что более чем в полтора раза превышает показатели 2024 года. В 2026 году планируется дальнейшее увеличение объемов еще в 1,5 раза. Производство телевизоров, стиральных машин и другой техники осуществляется предприятиями Silk Road Electronics, Алматы тұрмыстық техника заводы и DS Multimedia CA.

В химической промышленности в 2026 году прогнозируется рост на уровне 7 процентов, который будет обеспечен вводом новых мощностей по выпуску серной кислоты, цианида натрия, пероксида водорода и жидкого стекла. В производстве строительных материалов доля отечественных производителей на внутреннем рынке по итогам 2025 года достигла 70 процентов, а в 2026 году ожидается рост индекса физического объема на 6 процентов за счет увеличения выпуска цемента, керамической плитки, железобетонных изделий и товарного бетона.

В торговле по итогам 2025 года прогнозируется рост товарооборота до 80,3 трлн тенге в номинальном выражении, а в 2026 году целевой показатель установлен на уровне 92,4 трлн тенге. Рост планируется обеспечить за счет сохранения объемов добычи нефти и нефтепродуктов, развития программ по переработке товаров, а также начала полноценной работы крупных B2B-площадок, ориентированных на оптовую экспортную торговлю, включая китайское направление.

В сельском хозяйстве в 2026 году высокий рост ожидается в сегменте производства продуктов питания и напитков, где прогнозируемые показатели составляют 109 и 109,3 процента соответственно.

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил центральным государственным органам разработать и представить дорожные карты по развитию отраслей на первый квартал 2026 года с акцентом на достижение плановых показателей промышленного роста, реализацию ключевых инвестиционных и инфраструктурных проектов, а также обеспечение устойчивой динамики в сельском хозяйстве, торговле и транспорте.