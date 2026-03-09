  • Главная
Инфляция в стране замедляется пятый месяц подряд.

Сегодня 2026, 20:54
Фото: Ukimet

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось очередное совещание по вопросам инфляционной динамики и ситуации с ценами на социально значимые продовольственные товары, передает BAQ.KZ.

Продовольственная инфляция продолжает снижаться: с 13,5% в декабре и 12,9% в январе до 12,7% в феврале. По информации первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, одной из причин стала корректировка перечня социально значимых продовольственных товаров – он расширен с 19 до 31 позиции.

Стабилизации цен также способствует усиление государственного контроля за соблюдением предельной торговой надбавки на СЗПТ. С начала года Комитетом торговли зафиксировано более 800 административных дел за нарушения соответствующих требований.

В целом инфляция в стране замедляется пятый месяц подряд – с 12,9% в сентябре 2025 года до 11,7% в феврале 2026 года.

