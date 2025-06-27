На совместном заседании палат Парламента депутат Асхат Рахимжанов задал первому заместителю Премьер-Министра Роману Скляру острые вопросы о снижении доли частных инвестиций и растущей зависимости от государственного финансирования, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам депутата, в 2024 году инвестиции в основной капитал снизились на 3,5% в первом полугодии, а рост в декабре был обусловлен преимущественно увеличением бюджетных расходов. Это, по мнению парламентария, ставит под сомнение устойчивость положительной динамики. Особенно тревожит структура инвестиций: доля госфинансирования выросла с 16,6% до 21,2%, а в 2025 году достигла уже 22,1%. Без учета этих вливаний частные инвестиции сократились на 2,6%.

"Вот такой не совсем позитивный тренд сложился и невольно задаешься вопросом, нужен ли стране такой бизнес, который постоянно требует государственной поддержки, бюджетных вливаний", – отметил Рахимжанов и спросил, какие шаги предпринимает правительство для восстановления частной инвестиционной активности и поддержки производственного сектора.

В ответ Роман Скляр подчеркнул, что в целом в 2024 году инвестиции в основной капитал выросли на 10%, особенно в обрабатывающей промышленности. Частные инвестиции увеличились на 600 млрд тенге и достигли 15,3 трлн, а государственные – на 1,2 трлн, до 4,1 трлн тенге.

"Много это или мало? Есть ли в этом, так скажем, какая-то коллизия? Мы полагаем, что основные инвестиции, которые правительство изыскало дополнительно, были направлены в развитие инфраструктурных проектов, начиная от в сети автомобильных дорог и заканчивая электрической генерацией. Это создает основу для долгосрочного устойчивого роста дальнейших инвестиций и развития промышленности", - сказал Скляр.

Он добавил, что правительство работает над дебюрократизацией процедур: по поручению Премьер-Министра срок подписания инвестиционных соглашений сокращён до двух недель, действует Совет по привлечению инвестиций, предложено более 140 поправок в законодательство.

Кроме того, национальный холдинг "Байтерек" увеличит объём финансирования проектов до 8 трлн тенге.