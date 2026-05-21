В Правительстве объяснили, почему компании не смогут перерегистрироваться в Alatau City ради льгот

Компании из Алматы и других регионов Казахстана не смогут использовать регистрацию в Alatau City для искусственного снижения налоговой нагрузки. Об этом на пресс-конференции в Правительстве сообщил заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты спросили, какие механизмы предусмотрены, чтобы бизнес не начал массово перерегистрироваться в Alatau City ради налоговых льгот. По словам Бозумбаева, этот вопрос напрямую связан с экономической безопасностью.

"Это был ключевой вопрос нашего экономического сообщества, экономической безопасности. Будет специальный механизм, он предусмотрен, и будет специальный акт. Например, если у вас есть строительная компания в Алматы и вы там зарабатываете деньги, если вы думаете, что зарегистрируете ее в Alatau City и будете платить минимальные налоги, вы глубоко ошибаетесь", – сказал Канат Бозумбаев.

Он подчеркнул, что уйти от налогов через простую регистрацию или создание аффилированной компании в Alatau City будет невозможно.

"Уйти от налогов посредством регистрации в Alatau City будет невозможно. Преференции получат компании, которые зарегистрируются и будут активно работать в Alatau City, получать доход в Alatau City. А доходы за пределами Alatau City будут облагаться по тем ставкам, которые установлены действующим законодательством", – отметил заместитель Премьер-министра.

Главный исполнительный директор государственного фонда «Alatau City Authority» Алишер Абдыкадыров добавил, что в законопроекте предусмотрена отдельная норма против злоупотребления налоговыми преференциями.

"В законе есть отдельная статья 15 – принцип налоговой устойчивости, где прямо написано, что операции и сделки, направленные на злоупотребление применением налоговых преференций, не допускаются. Льготы могут быть реализованы исключительно для новых проектов", – сказал Алишер Абдыкадыров.

По его словам, попытки компаний из других городов Казахстана оптимизировать налоговую нагрузку через Alatau City не сработают.

"Попытки оптимизировать с любого другого города Казахстана свою налоговую нагрузку таким образом не получатся. У нас уже с Министерством финансов и Комитетом государственных доходов все эти алгоритмы выстроены", – добавил он.

