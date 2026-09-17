В Правительстве объяснили рост поступлений НДС до 9,5 трлн теңге

Поступления налога на добавленную стоимость в бюджет Казахстана в 2027 году прогнозируются на уровне 9,5 трлн теңге – примерно на 2,5 трлн теңге больше оценки текущего года. За счет чего Правительство рассчитывает обеспечить такой рост, рассказали на презентации проекта республиканского бюджета в Курултае, передает корреспондент BAQ.KZ.

Вопрос о росте поступлений НДС поднял депутат Курултая Илья Терещенко. Он попросил представителей Правительства уточнить, какую дополнительную сумму бюджет получит за счет ставки НДС в размере 16%, роста экономики и импорта, улучшения налогового администрирования и сокращения возвратов налога.

В Министерстве финансов пояснили, что увеличение поступлений складывается сразу из нескольких факторов.

«Рост обеспечивается не за счет одного источника. Первый фактор – макроэкономическая динамика и рост экономики. Второй крупный блок – реализация нового Налогового кодекса, в том числе повышение ставки НДС. Еще одно важное направление – дальнейшее повышение эффективности администрирования налоговых и таможенных поступлений», – пояснил вице-министр финансов Абзал Бейсенбекұлы.

В Министерстве национальной экономики уточнили, что в 2027 году поступления НДС ожидаются на уровне около 9,5 трлн теңге. По сравнению с оценкой текущего года рост составит 2,5 трлн теңге.

Что даст ставка НДС в 16%

При этом речь не идет о новом повышении ставки НДС в 2027 году. Дополнительные поступления связаны с поквартальным порядком уплаты налога.

В первом квартале 2026 года часть НДС уплачивалась за предыдущий период, когда действовала ставка 12%. В первом квартале 2027 года платежи уже будут рассчитываться исходя из ставки 16%.

«НДС уплачивается поквартально. В первом квартале этого года налог уплачивался за предыдущий период, когда действовала ставка 12%. В первом квартале следующего года платежи будут рассчитываться уже по ставке 16%. Эта разница обеспечит дополнительные поступления в размере 338 млрд теңге», – пояснил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин.

Еще около 440 млрд теңге дополнительных поступлений Правительство ожидает за счет прогнозируемого роста импорта.

При этом в ходе обсуждения отдельные суммы, которые планируется получить за счет роста экономики и улучшения налогового и таможенного администрирования, не назывались.

Почему возвраты НДС могут сократиться

Еще одним фактором роста доходов бюджета должно стать сокращение возвратов НДС экспортерам.

В Правительстве объяснили это ожидаемым снижением объемов экспорта на фоне уменьшения добычи и более низкой расчетной цены на нефть. На 2027 год в базовый сценарий заложена стоимость нефти на уровне 70 долларов за баррель.

Экспорт облагается НДС по нулевой ставке, поэтому экспортеры могут предъявлять уплаченный ранее налог к возврату из бюджета. Соответственно, при снижении прогнозируемого объема экспорта уменьшается и ожидаемый объем возвратов НДС.

Ранее на презентации Прогноза социально-экономического развития первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин сообщил, что доходы республиканского бюджета в 2027 году прогнозируются на уровне 19,9 трлн теңге, или 10% ВВП. По сравнению с оценкой текущего года они должны увеличиться на 2,8 трлн теңге.

Среднегодовой реальный рост экономики Казахстана в 2027–2029 годах прогнозируется на уровне выше 5%. Номинальный ВВП, согласно базовому сценарию, должен увеличиться со 199,3 трлн теңге в 2027 году до 245 трлн теңге в 2029 году.