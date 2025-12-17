В Правительстве объяснили задержку выплат частным школам
Задержка выплат частным школам связана с цифровизацией финансирования школ, сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов на брифинге в Правительстве передает BAQ.KZ. По его словам, ранее из регионов по этому вопросов поступало много жалоб.
В связи с этим в Правительстве было принято решение, что финансовый центр будет подчиняться Министерству финансов, и этот процесс необходимо оцифровать.
"Как это происходило раньше? Все заявки собирались в бумажном виде, финансовый центр проводил конкурс, и все происходило в закрытом режиме и на бумажных носителях. С 12 ноября мы внедрили новую систему "Орта білім". Каждый из вас может зайти на этот интернет-ресурс и увидеть, сколько поступило заявок, сколько из них уже заключены в договоры и какая сумма в режиме реального времени уже перечислена в частные школы. Цифровизация объединила несколько баз данных. Если раньше один ученик мог заявиться в нескольких школах или такого ученика могло не существовать, то благодаря цифровизации эти риски мы убрали. Мы обращаемся к базе проверяем: ученик действительно существует, он реальный, и он прикреплён к конкретной частной школе", - сказал вице-министр на брифинге.
Он подчеркнул, процесс занял определённое время, но он дал хороший результат по оптимизации государственных средств и исключению коррупционных рисков.
По его словам, были случаи, когда школа заявляла 60 ученических мест, а по факту к не приписывалось почти 600 учеников, и финансирование выдавалось на 600. То есть данные не совпадали с параметрами, заявленными школой. Цифровизация же помогла оптимизировать расходы и ускорить проведение конкурсов, считают в Минфине.
"Оцифровано 847 школ, 765 уже заключили договоры, и профинансировано 693 школы. Выплачено было 46 млрд тенге, а сегодня утром я посмотрел — уже 48 млрд тенге перечислено. Вы также можете зайти на этот сайт: всё прозрачно, всё публично. Плюс сделана карта всех частных школ — в каком городе сколько школ. Это открыто для всех пользователей", - сказал вице-министр.
