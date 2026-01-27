Министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании Правительства представила единую концепцию "Дети Казахстана" на 2026–2030 годы, передает BAQ.KZ.

Документ разработан совместно с Уполномоченным по правам ребенка и профильными министерствами и направлен на повышение эффективности мер по защите прав детей.

– Концепция подготовлена совместно с Уполномоченным по правам ребенка и профильными министерствами и направлена на повышение последовательности и эффективности принимаемых мер в сфере защиты прав детей. Она охватывает четыре основные направления – безопасность, образование, здоровье, а также право на семью и социальную защиту. Для оценки эффективности предусмотрены 10 индикаторов, а для реализации – 158 мероприятий. Общий объем финансирования составляет 1,3 трлн тенге, — сообщила Жулдыз Сулейменова.

В рамках концепции предусмотрено масштабирование идеологемы "Заң мен тәртіп", внедрение часа педагога-психолога в школах, воспитание детей в духе "Адал азамат", открытие кабинетов помощи для детей, пострадавших от насилия, создание единой цифровой платформы психологической диагностики и обеспечение 100% охвата менторами детей, требующих внимания.

Особое внимание уделено применению современных технологий: планируется внедрение AI в камеры видеонаблюдения для выявления буллинга, а также усиление ответственности интернет-платформ за несвоевременное удаление противоправного контента.