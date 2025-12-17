Рост цен на жильё в Казахстане не связан с введением налога на добавленную стоимость, поскольку соответствующая норма имеет отложенный характер и начнёт применяться только в 2027–2028 годах, передаёт BAQ.KZ.

Об этом заявил первый вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин на брифинге в Правительстве, комментируя влияние налоговой реформы на инфляцию и рынок недвижимости. По его словам, в дискуссии о последствиях налоговой реформы для бизнеса и населения часто звучат противоположные мнения.

"Если говорить о росте цен на жильё, то здесь важно понять, кто несёт нагрузку. Некоторые считают, что бизнес пострадает, другие говорят, что предприниматели просто переложат расходы на потребителей. Моя позиция такова: текущие изменения затрагивают, прежде всего, структуру бизнеса, а не конечные цены. Хочу сказать, что при подготовке налоговой реформы были проведены расчёты влияния роста НДС на инфляцию. Мы делали детальные расчёты и выяснили, что чистый вклад повышения ставки НДС в инфляцию составит всего 2-3%. Эти данные мы передали в Национальный банк, где используют более точные модели, и они подтвердили наши прогнозы", — пояснил Азамат Амрин.

Азамат Амрин добавил, что текущая динамика цен формируется в основном за счёт других факторов, не связанных с налогом на добавленную стоимость.

"Рост цен, который наблюдается сегодня, происходит не из-за НДС. Даже в прогнозе на следующий год влияние этого налога на инфляцию останется на уровне 2-3%. К примеру, если говорить о рынке жилья, то там подорожание происходит независимо от налоговой реформы. НДС на жильё будет взиматься только с 2027-2028 годов, однако цены растут уже сейчас. Это означает, что рост стоимости жилья вызван другими экономическими факторами, а не налоговыми изменениями", — пояснил он.

Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов уточнил, как будет применяться НДС к объектам жилой недвижимости.