Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам цифровизации сферы здравоохранения в рамках задач, поставленных Главой государства по повышению качества медицинских услуг. Основное внимание было уделено деятельности Фонда социального медицинского страхования и внедрению цифровых механизмов для повышения прозрачности и эффективности системы ОСМС, передает BAQ.KZ.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что системой обязательного социального медицинского страхования охвачено около 17 млн человек, из которых порядка 12 млн относятся к льготным категориям. Совокупный объем средств ОСМС за шесть лет превысил 6,8 трлн тенге, в том числе 2 трлн тенге — взносы государства за льготников. Только в 2025 году на эти цели направлено 1,4 трлн тенге.

В ходе совещания отмечено, что с 1 января 2026 года значительно расширяется пакет обязательного социального медицинского страхования. В этой связи обсуждались вопросы усиления контроля и прозрачности за счет цифровых решений. На сегодняшний день 92% видов медицинской помощи распределяются автоматически, а до конца 2026 года планируется довести этот показатель до 100%, полностью исключив человеческий фактор.

В Казахстане уже оцифрованы ключевые бизнес-процессы, включая закуп медицинских услуг и их оплату. Интеграция информационных систем Фонда с базами Минздрава, МТСЗН и порталом eGov позволила автоматизировать обновление данных по льготным категориям и повысить точность учета взносов.

С 1 июля 2025 года мониторинг качества и оплата медицинских услуг объединены в едином цифровом контуре. Это позволило сократить количество платежных документов с девяти до трех и обеспечить интеграцию с бухгалтерскими системами. В медицинских организациях также внедряется система Face ID, что уже позволило снизить объем приписок на 7% и сэкономить около 10,5 млрд тенге бюджетных средств.

Кроме того, продолжается цифровизация процессов планирования, формирования рейтингов медицинских организаций и выписки лекарственных средств. В следующем году планируется завершить создание единого хранилища медицинских данных и полностью оцифровать индикаторы оценки качества медицинских услуг.

По итогам совещания Олжас Бектенов поручил министерствам здравоохранения и цифрового развития ускорить внедрение цифровых решений, а Министерству финансов — усилить финансовую дисциплину в системе здравоохранения.