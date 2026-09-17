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В Правительстве рассмотрены вопросы централизованного закупа медицинской техники

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Нурлыбек Налибаев провел совещание по вопросам централизованного закупа медицинской техники.

17 Сентября 2026, 22:13
АВТОР
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Ukimet 17 Сентября 2026, 22:13
17 Сентября 2026, 22:13
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Фото: Ukimet

Рассмотрены вопросы совершенствования подходов к формированию и оптимизации цен, а также принятия конкретных мер, направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств и обеспечение медицинских организаций необходимым оборудованием.

Отмечено, что основной задачей в текущих условиях должно стать обеспечение закупа при сохранении запланированной текущей потребности медицинских организаций в соответствующем оснащении.

По итогам совещания даны поручения принять оперативные меры в случае выявления необоснованно высокой стоимости медицинской техники, при этом обеспечить сохранение установленных требований к качеству и техническим характеристикам оборудования.

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