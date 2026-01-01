Под председательством заместителя Премьер-министра — министра культуры и информации Аиды Балаевой рассмотрены вопросы работы комиссий по делам несовершеннолетних и защиты их прав, а также меры по профилактике правонарушений и буллинга среди детей и подростков. В обсуждении участвовали представители министерств, государственных органов и акиматов регионов в формате ВКС, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Telegram-канал @KZgovernment.

Особое внимание было уделено переходу от формального реагирования к адресной профилактике и персональному сопровождению каждого ребенка. Отмечено, что в ряде регионов сохраняются случаи, требующие усиленной межведомственной координации и контроля за эффективностью местных бюджетных решений. Обсуждалась реализация Концепции "Дети Казахстана", объединяющей меры поддержки детей в едином комплексном формате.

— Мы должны работать не количественно, а качественно — с каждым ребенком, закреплять сопровождение и проверять, как меры реально работают. Важнее наших детей у нас ничего нет, — подчеркнула Аида Балаева.

В заключение заместитель Премьер-министра дала ряд поручений: в недельный срок обновить составы региональных комиссий, расширив их за счет экспертов, родительских организаций, НПО и общественных советов; регионам поручено утвердить собственные планы на основе республиканского документа с учетом местной специфики в рамках программы "Дети Казахстана".