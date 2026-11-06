В Правительстве взялись за новую систему оплаты дорог для фур

В Казахстане хотят изменить правила оплаты проезда по дорогам для грузовиков, в том числе иностранных. Для личных легковых машин условия останутся прежними.

Предложения обсудили на первом заседании рабочей группы по вопросам платности автодорог под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина. Речь шла о том, как улучшить систему дорожных сборов и сделать финансирование содержания и ремонта дорог устойчивее.

Главной темой стали подходы к оплате проезда коммерческого грузового транспорта, как отечественных, так и иностранных перевозчиков.

На заседании обсудили, как сделать грузоперевозки прозрачнее и добиться, чтобы дорожные сборы платили все. Для этого предложили шире применять цифровые инструменты для отслеживания движения грузовиков, в том числе на платных участках.

Тему транзита по казахстанским дорогам Глава государства поднимал и в недавнем Послании.

«Приоритетное внимание надо уделить поддержке наших предпринимателей, занимающихся автомобильными грузоперевозками, поскольку больше половины транзита через Казахстан этим видом транспорта приходится на зарубежные компании», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Вице-премьер поручил продолжить работу над предложениями вместе с госорганами, отраслевыми ассоциациями и бизнесом. Новые подходы должны учитывать интересы перевозчиков и справедливо распределять расходы на содержание дорог, а основной акцент сделают на коммерческом грузовом транспорте.

Базовые предложения подготовят до конца ноября и рассмотрят на следующем заседании рабочей группы.