В Правительстве взялись за новую систему оплаты дорог для фур
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В Казахстане хотят изменить правила оплаты проезда по дорогам для грузовиков, в том числе иностранных. Для личных легковых машин условия останутся прежними.
Предложения обсудили на первом заседании рабочей группы по вопросам платности автодорог под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина. Речь шла о том, как улучшить систему дорожных сборов и сделать финансирование содержания и ремонта дорог устойчивее.
Главной темой стали подходы к оплате проезда коммерческого грузового транспорта, как отечественных, так и иностранных перевозчиков.
На заседании обсудили, как сделать грузоперевозки прозрачнее и добиться, чтобы дорожные сборы платили все. Для этого предложили шире применять цифровые инструменты для отслеживания движения грузовиков, в том числе на платных участках.
Тему транзита по казахстанским дорогам Глава государства поднимал и в недавнем Послании.
«Приоритетное внимание надо уделить поддержке наших предпринимателей, занимающихся автомобильными грузоперевозками, поскольку больше половины транзита через Казахстан этим видом транспорта приходится на зарубежные компании», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Вице-премьер поручил продолжить работу над предложениями вместе с госорганами, отраслевыми ассоциациями и бизнесом. Новые подходы должны учитывать интересы перевозчиков и справедливо распределять расходы на содержание дорог, а основной акцент сделают на коммерческом грузовом транспорте.
Базовые предложения подготовят до конца ноября и рассмотрят на следующем заседании рабочей группы.
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