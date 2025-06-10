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В преддверии форума в Минске: Сагинтаев доложил Токаеву о работе ЕЭК

Сегодня, 12:03
АВТОР
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Акорда Сегодня, 12:03
Сегодня, 12:03
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев принял Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, передает BAQ.KZ.

В ходе встречи были обсуждены текущая деятельность и вопросы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки к IV Евразийскому экономическому форуму и заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которые состоятся 26-27 июня в Минске.

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