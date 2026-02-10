Управление градостроительного контроля города Алматы сообщило о сносе дома по улице Таужиеги, участок 35, в микрорайоне Ерменсай, передает BAQ.KZ.

В ходе внеплановой проверки было установлено, что объект не соответствует проектной документации и архитектурно-планировочному заданию. В отношении собственника приняты административные меры, выдано предписание об устранении нарушений.

После этого управление подало иск в Бостандыкский районный суд об отмене самостоятельного акта ввода в эксплуатацию и сносе дома. 20 августа 2025 года суд удовлетворил требования, а 28 октября 2025 года Алматинский городской суд оставил решение без изменений.

Снос объекта начат накануне при участии судебных исполнителей Департамента юстиции города.