В пригороде Актау 39-летний житель села Курык погиб, спасая тонущих людей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, трагедия произошла на побережье Каспийского моря в районе одной из баз отдыха. Ерлан Шонтабаев успел вытащить из воды двух девушек, однако утонул во время попытки спасти третьего человека.

Как рассказали родные, в тот день Ерлан отдыхал с друзьями у моря. Неподалёку купались две девушки и двое молодых людей. В какой-то момент девушки начали тонуть. Один из парней бросился на помощь, второй стал звать людей.

Услышав крики, Ерлан без колебаний бросился в воду. Он сумел спасти обеих девушек, однако, когда попытался помочь тонущему парню, тот, вероятно, в панике схватил его за ногу. Оба пошли ко дну.

У Ерлана Шонтабаева остались жена и пятеро детей. Самому младшему всего три месяца. В селе Курык прошли похороны, попрощаться с мужчиной пришли родственники, друзья, соседи и спасатели.

Сотрудники ДЧС Мангистауской области выразили семье глубокие соболезнования и вручили благодарственное письмо от имени руководителя департамента Мурата Муханова - за проявленное мужество и героизм.

По информации ДЧС, девушки, которых пытались спасти, сумели самостоятельно выбраться на берег, их жизни ничего не угрожает. Тела утонувших мужчин, 1986 и 2001 годов рождения, были обнаружены в 10-15 метрах от берега.