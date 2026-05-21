В пригороде Актау полиция изъяла осетровую рыбу и гашиш
Задержание прошло в дачном массиве в рамках оперативно-профилактических мероприятий.
Сегодня 2026, 03:21
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 03:21Сегодня 2026, 03:21
149Фото: Lada.kz
Вблизи Актау сотрудники полиции выявили факт незаконного хранения осетровой рыбы и наркотических веществ. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
По информации правоохранителей, задержание прошло в дачном массиве в рамках оперативно-профилактических мероприятий. Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли более 64 килограммов осетровых рыб.
Позже в ходе обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции дополнительно нашли свыше 21 килограмма рыбы, электронные весы, а также более 213 граммов гашиша.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Самое читаемое