В пригороде Актау задержали троих мужчин с 5,5 кг осетровой икры

В пригороде Актау полицейские пресекли незаконный оборот осетровой икры. В автомобиле обнаружили 10 емкостей с продукцией общим весом 5,5 килограмма.

По информации департамента полиции Мангистауской области, автомобиль Toyota 4Runner остановили в селе Атамекен Мунайлинского района. В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли икру осетровых рыб.

Троих мужчин доставили в полицию. По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Казахстана.

Санкция статьи предусматривает штраф до 3000 МРП, или 12,975 млн тенге, исправительные либо общественные работы, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Кроме того, у одного из задержанных установили состояние наркотического опьянения. В отношении него составили административный материал по статье 440-1 КоАП РК. Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста. Он помещен в специальный приемник.

Расследование по факту незаконного оборота осетровой икры продолжается.