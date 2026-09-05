В пригороде Актау задержали троих мужчин с 5,5 кг осетровой икры
Задержанным грозит штраф до 13 млн тенге или до трех лет лишения свободы.
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В пригороде Актау полицейские пресекли незаконный оборот осетровой икры. В автомобиле обнаружили 10 емкостей с продукцией общим весом 5,5 килограмма.
По информации департамента полиции Мангистауской области, автомобиль Toyota 4Runner остановили в селе Атамекен Мунайлинского района. В ходе осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили и изъяли икру осетровых рыб.
Троих мужчин доставили в полицию. По факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Казахстана.
Санкция статьи предусматривает штраф до 3000 МРП, или 12,975 млн тенге, исправительные либо общественные работы, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Кроме того, у одного из задержанных установили состояние наркотического опьянения. В отношении него составили административный материал по статье 440-1 КоАП РК. Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста. Он помещен в специальный приемник.
Расследование по факту незаконного оборота осетровой икры продолжается.
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