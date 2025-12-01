В пригороде Дамаска ликвидирована ячейка ИГ, задержаны семь боевиков
Операция прошла при участии сирийской разведки
Силы безопасности переходного правительства Сирия задержали семь участников террористической группировки Исламское государство в пригороде Дамаск. Об этом сообщили в МВД республики, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.
Совместная операция сил внутренней безопасности и разведслужбы была проведена в районе Дарайя. В ходе мероприятий правоохранительные органы выявили и нейтрализовали подпольную ячейку террористов. Среди задержанных — предполагаемый главарь группы.
В ведомстве уточнили, что у боевиков изъяли оружие, боеприпасы и денежные средства. Иные подробности операции не раскрываются.
Ранее власти США заявили о начале военной операции против ИГ на территории Сирии. В Пентагоне сообщали, что действия направлены на ослабление террористической активности в регионе. После недавних атак боевиков президент США Дональд Трамп также пообещал усилить силовое давление на группировку.
