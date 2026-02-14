В проекте новой Конституции предложено сократить срок задержания подозреваемых до 48 часов
В проекте новой Конституции предложено сократить срок задержания подозреваемых до 48 часов. Об этом сообщил депутат Мажилис Парламента Республики Казахстан Кайрат Балабиев в ходе онлайн-марафона «Референдум–2026», передает BAQ.KZ.
«В действующей практике предусмотрено задержание подозреваемого на трое суток. Однако за это время некоторые подозреваемые испытывают давление и вынуждены искать различные выходы. Поэтому в новой норме, в целях защиты прав человека, предлагается ограничить срок задержания 48 часами», — отметил он.
Депутат добавил, при этом для лиц, совершивших особо тяжкие преступления, сохраняется прежний срок — 72 часа.
