На заседании проектного офиса нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов были названы регионы Казахстана, отстающие от плана-графика на 2026 год, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт МЭКС.

Мангистауская область стала абсолютным лидером антирейтинга в сфере теплоснабжения. Ранее здесь было запланировано строительство 47 километров сетей. По состоянию на начало апреля исполнено 0%. В СКО из 22 километров сдано всего 2 (план-график исполнен на 9%). В ВКО с планом-графиком справились всего на 20%, проложив лишь 8 из утвержденных 39 километров. В топ-6 также вошли Жамбылская область (3 из 17 километров, план-график исполнен на 21%), Алматинская область (2 из 5 километров, план-график исполнен на 32%) и область Абай (5 из 14 километров, план-график исполнен на 32%).

"В сфере электроснабжения область Абай возглавила список отстающих: при плане в 422 километра исполнено 0%. В СКО протянули 62 из 1636 километров - исполнение графика на 4%. На третьей позиции антирейтинга Кызылординская область – 67 из 373 километров, исполнено 18%. В топ-6 попали Карагандинская область (204 из 947 километров, 22% от плана), Павлодарская область (147 из 486 километров, 30%) и ЗКО (1753 из 4176 километров, 42%)", - говорится в сообщении.

В сфере водоснабжения антирейтинг открывает Кызылординская область с 1 из утвержденных по плану-графику 22 километров сетей (исполнение на 3%). Следом расположилась Павлодарская область с 5 из 69 километров (исполнение на 7%). Замыкает тройку антилидеров Астана с 6 из 44 километров (исполнение на 13%). Немногим лучше дела в Шымкенте (23 из 109 километров, 21%), ЗКО (8 из 34 километров, 23%) и Алматы (37 из 145 километров, 25%).

Печальнее всего в сфере водоотведения с исполнением плана-графика в ЗКО. Лидерство среди худших исполнителей региону обеспечил 0 километров и, соответственно, 0% из запланированных 21 километра. В Мангистауской области положение немногим лучше: при нулевом показателе по километражу при 29 километров, запланированных для реконструкции, исполнение плана составило 1%. В Астане успешно справились с целым километром из 29 запланированных, выполнив план сразу на 3%. Не спешат с реализацией планов также Акмолинская область (5 из 48 километров, 9%), область Абай (4 из 38 километров, 10%) и СКО (3 из 20 километров, 13%).

Напомним, на заседании проектного офиса 3 апреля заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев подчеркнул, что к 2027 году акиматы должны полностью ликвидировать так называемую "красную зону" в ЖКХ. В случае срыва сроков и некачественного исполнения будут приняты персональные меры ответственности.