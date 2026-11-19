В прокуратуре Астаны напомнили о трехдневном сроке уведомления о прибытии иностранцев
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Принимающая сторона обязана уведомить органы внутренних дел о прибытии иностранного гражданина в Казахстан в течение трех рабочих дней. При этом само уведомление не продлевает разрешенный срок пребывания в стране. Об этих требованиях напомнили в прокуратуре Астаны.
Обязанность распространяется на работодателей, собственников жилья и гостиницы, принимающие иностранных граждан. Уведомление необходимо подать независимо от цели приезда иностранца.
В прокуратуре пояснили, что продолжительность законного пребывания в Казахстане зависит от гражданства человека, вида визы и оснований въезда.
«Уведомление о прибытии этот срок не продлевает. Нахождение в стране сверх установленного срока без законных оснований не допускается», сообщили в надзорном органе.
Иностранцам, которые намерены остаться в Казахстане дольше разрешенного срока, необходимо заранее оформить законные основания для дальнейшего пребывания.
За нарушение миграционных требований предусмотрена административная ответственность. Она касается как самих иностранных граждан, так и принимающих их лиц.
В прокуратуре напомнили, что иностранцам, законно находящимся на территории Казахстана, гарантируется защита прав и свобод, при этом они обязаны соблюдать законодательство страны.
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