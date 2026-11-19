Принимающая сторона обязана уведомить органы внутренних дел о прибытии иностранного гражданина в Казахстан в течение трех рабочих дней. При этом само уведомление не продлевает разрешенный срок пребывания в стране. Об этих требованиях напомнили в прокуратуре Астаны.

Обязанность распространяется на работодателей, собственников жилья и гостиницы, принимающие иностранных граждан. Уведомление необходимо подать независимо от цели приезда иностранца.

В прокуратуре пояснили, что продолжительность законного пребывания в Казахстане зависит от гражданства человека, вида визы и оснований въезда.

«Уведомление о прибытии этот срок не продлевает. Нахождение в стране сверх установленного срока без законных оснований не допускается», сообщили в надзорном органе.

Иностранцам, которые намерены остаться в Казахстане дольше разрешенного срока, необходимо заранее оформить законные основания для дальнейшего пребывания.

За нарушение миграционных требований предусмотрена административная ответственность. Она касается как самих иностранных граждан, так и принимающих их лиц.

В прокуратуре напомнили, что иностранцам, законно находящимся на территории Казахстана, гарантируется защита прав и свобод, при этом они обязаны соблюдать законодательство страны.