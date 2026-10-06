В протестах во Франции приняли участие 256 тысяч человек

6 Октября 2026, 21:02
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Le Monde 6 Октября 2026, 21:02
6 Октября 2026, 21:02
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Фото: Le Monde

По всей Франции во вторник в акциях протеста школьников и старшеклассников приняли участие 256 тыс. человек.

Как передает Le Monde, об этом сообщило Министерство внутренних дел Франции.

В ведомстве отметили, что только в акциях в Париже принимают участие порядка 56 тыс. человек.

Организаторы протестов (среди них студенческие объединения USL, FAGE, Union étudiante, UNEF), в свою очередь, утверждают, что по всей Франции в демонстрациях приняли участие 450 тыс. человек, включая 100 тыс. в Париже.

 

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