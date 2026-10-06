В протестах во Франции приняли участие 256 тысяч человек
6 Октября 2026, 21:02
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
6 Октября 2026, 21:026 Октября 2026, 21:02
232Фото: Le Monde
По всей Франции во вторник в акциях протеста школьников и старшеклассников приняли участие 256 тыс. человек.
Как передает Le Monde, об этом сообщило Министерство внутренних дел Франции.
В ведомстве отметили, что только в акциях в Париже принимают участие порядка 56 тыс. человек.
Организаторы протестов (среди них студенческие объединения USL, FAGE, Union étudiante, UNEF), в свою очередь, утверждают, что по всей Франции в демонстрациях приняли участие 450 тыс. человек, включая 100 тыс. в Париже.
Самое читаемое
- Турецкое судно с зерном затонуло после удара дрона в Чёрном море
- 15-летний школьник из Жамбылской области погиб после конфликта со сверстниками
- В Алматы полицейские выявили притон интимных услуг
- Казахстан – Фарерские острова: где и когда смотреть матч Лиги наций
- В Алматы провалился асфальт: автобус оказался в ловушке