Подземные мечети Мангистау могут получить статус Всемирного наследия ЮНЕСКО

В южнокорейском Пусане стартовала 48-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, где решается судьба новых объектов, претендующих на включение в Список всемирного наследия.

Для Казахстана одним из главных событий станет рассмотрение номинации "Скальные мечети Мангистау и связанные с ними сакральные объекты".

Сессия продлится до 29 июля. В ней принимают участие около трех тысяч представителей из 196 государств – членов Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, а также международных организаций и экспертного сообщества.

Церемонию открытия посетили Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и Генеральный директор ЮНЕСКО Халед Аль-Анани.

В течение десяти дней Комитет рассмотрит 30 новых заявок на включение в Список всемирного наследия и оценит состояние сохранности 147 объектов, уже находящихся под охраной ЮНЕСКО.

Казахстанская делегация участвует в работе сессии в статусе члена Комитета Всемирного наследия. Особое внимание уделено национальной заявке, посвященной подземным мечетям Мангистау и связанным с ними сакральным памятникам.

Напомним, поручение начать работу по включению уникальных подземных мечетей Мангистау в Список всемирного наследия ЮНЕСКО ранее дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Атырау. Если заявку поддержат, этот уникальный историко-культурный комплекс получит международное признание и дополнительную защиту.