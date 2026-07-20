Подземные мечети Мангистау могут получить статус Всемирного наследия ЮНЕСКО
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В южнокорейском Пусане стартовала 48-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, где решается судьба новых объектов, претендующих на включение в Список всемирного наследия.
Для Казахстана одним из главных событий станет рассмотрение номинации "Скальные мечети Мангистау и связанные с ними сакральные объекты".
Сессия продлится до 29 июля. В ней принимают участие около трех тысяч представителей из 196 государств – членов Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия, а также международных организаций и экспертного сообщества.
Церемонию открытия посетили Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и Генеральный директор ЮНЕСКО Халед Аль-Анани.
В течение десяти дней Комитет рассмотрит 30 новых заявок на включение в Список всемирного наследия и оценит состояние сохранности 147 объектов, уже находящихся под охраной ЮНЕСКО.
Казахстанская делегация участвует в работе сессии в статусе члена Комитета Всемирного наследия. Особое внимание уделено национальной заявке, посвященной подземным мечетям Мангистау и связанным с ними сакральным памятникам.
Напомним, поручение начать работу по включению уникальных подземных мечетей Мангистау в Список всемирного наследия ЮНЕСКО ранее дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Атырау. Если заявку поддержат, этот уникальный историко-культурный комплекс получит международное признание и дополнительную защиту.
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