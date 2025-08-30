Федеральные власти расследуют загадочную находку в пустыне неподалёку от Лас-Вегаса: более 100 куч кремированных человеческих останков, оставленных вдоль грунтовой дороги примерно в часе езды от города, передает BAQ.KZ со ссылкой на 8 News Now.

О находке сообщили 28 июля. Мужчина, случайно наткнувшийся на прах в районе населённого пункта Серчлайт, обратился к СМИ.

"В Бюро по управлению земельными ресурсами подтвердили, что найденные кости действительно являются человеческими "кремейнами" — так специалисты называют прах после кремации. На месте также обнаружили фрагменты пластиковых стяжек и разбитую урну, однако никаких личных данных, которые могли бы помочь в идентификации останков, не оказалось", - пишет канал.

По закону в штате Невада нет запрета на развеивание праха на общественных землях. Политика бюро также допускает это, но с ограничением: недопустимо коммерческое распространение праха.

Прах, найденный в пустыне, уже подвергся воздействию дождей и солнца. Представители Бюро по управлению земельными ресурсами отказались от интервью, сославшись на продолжающееся расследование.