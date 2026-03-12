Несмотря на восторг местных жителей и туристов, снежный покров оказался недолговечным: слой снега быстро расстаял. В марте в пустыне днем температура обычно достигает 25-30 градусов, поэтому заснеженные дюны успевают заснять только немногие удачливые фотографы.

Эксперты связывают уникальное явление с глобальным потеплением, точнее, климатической нестабильностью. Холодные воздушные массы из Атлантики и Средиземного моря проникают на территорию Сахары, и в результате там выпадают осадки.