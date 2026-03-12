В пустыне Сахара выпал снег
Сегодня 2026, 16:45
119Фото: Из открытых источников
В пустыне Сахара произошло редкое явление, там выпал снег. Побелевшие песчаные дюны засняли туристы и местные жители, передает BAQ.KZ.
Как сообщает ряд российских изданий, барханы, покрытые снегом, удалось заснять неподалеку от алжирского города Айн-Сефра. Он расположен на высоте около 1000 метров над уровнем моря и окружен Атласскими горами, за что его прозвали "Воротами в пустыню". Близость гор является одной из причин того, что по ночам здесь температура может опускаться до нуля или даже отрицательных отметок, что создает условия для снегопада.
"В итоге снег опускается на остывший за ночь песок, и по утру местные жители могут наблюдать столь необычное состояние пустыни. Впрочем, в последние годы такое происходит все чаще. Согласно подсчетам, снег выпадает в Сахаре в седьмой раз за последние 40 лет. Если до 2016 года снег в Айн-Сефре видели только в 1979 году, то в последнее десятилетие такое происходит все чаще", – пишет "Российская газета".
Несмотря на восторг местных жителей и туристов, снежный покров оказался недолговечным: слой снега быстро расстаял. В марте в пустыне днем температура обычно достигает 25-30 градусов, поэтому заснеженные дюны успевают заснять только немногие удачливые фотографы.
Эксперты связывают уникальное явление с глобальным потеплением, точнее, климатической нестабильностью. Холодные воздушные массы из Атлантики и Средиземного моря проникают на территорию Сахары, и в результате там выпадают осадки.
