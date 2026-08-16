В пяти городах Казахстана 16 августа ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В пяти городах Казахстана сегодня, 16 августа, прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, из-за которых в воздухе может повышаться концентрация загрязняющих веществ.

Как передает РГП «Казгидромет», НМУ ожидаются в Алматы, Актобе, Караганде, Балхаше и Темиртау.

При таких погодных условиях загрязняющие вещества хуже рассеиваются в атмосфере и могут накапливаться в приземном слое воздуха.

К НМУ могут приводить штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Особенно заметным влияние таких факторов может быть в районах с плотной застройкой и возле промышленных объектов.

Жителям указанных городов рекомендуется учитывать погодные условия и следить за актуальными сообщениями о качестве воздуха.