В пяти городах Казахстана 16 августа ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Жителям указанных городов рекомендуется учитывать погодные условия.
16 Августа 2026, 12:13
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16 Августа 2026, 12:1316 Августа 2026, 12:13
31Фото: Pixabay.com
В пяти городах Казахстана сегодня, 16 августа, прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия, из-за которых в воздухе может повышаться концентрация загрязняющих веществ.
Как передает РГП «Казгидромет», НМУ ожидаются в Алматы, Актобе, Караганде, Балхаше и Темиртау.
При таких погодных условиях загрязняющие вещества хуже рассеиваются в атмосфере и могут накапливаться в приземном слое воздуха.
К НМУ могут приводить штиль, слабый ветер, туман и температурная инверсия. Особенно заметным влияние таких факторов может быть в районах с плотной застройкой и возле промышленных объектов.
Жителям указанных городов рекомендуется учитывать погодные условия и следить за актуальными сообщениями о качестве воздуха.
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