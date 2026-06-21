В пяти городах Казахстана ожидается ухудшение качества воздуха
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Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, прогнозируются 21 июня в ряде городов Казахстана.
По данным РГП «Казгидромет», ухудшение качества воздуха ожидается в Костанае, Алматы и Талдыкоргане. В ночное время неблагоприятные метеоусловия также прогнозируются в Темиртау и Караганде.
Как пояснили синоптики, такие условия возникают при сочетании факторов, способствующих скоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. К ним относятся безветренная погода, слабый ветер, туман и температурная инверсия.
В результате возможно ухудшение качества атмосферного воздуха и повышение концентрации загрязняющих веществ.
Специалисты рекомендуют жителям указанных городов, особенно людям с заболеваниями органов дыхания, детям и пожилым гражданам, по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе и внимательно следить за состоянием здоровья.
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