В пяти городах Казахстана ожидается ухудшение качества воздуха

Неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, прогнозируются 21 июня в ряде городов Казахстана.

По данным РГП «Казгидромет», ухудшение качества воздуха ожидается в Костанае, Алматы и Талдыкоргане. В ночное время неблагоприятные метеоусловия также прогнозируются в Темиртау и Караганде.

Как пояснили синоптики, такие условия возникают при сочетании факторов, способствующих скоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. К ним относятся безветренная погода, слабый ветер, туман и температурная инверсия.

В результате возможно ухудшение качества атмосферного воздуха и повышение концентрации загрязняющих веществ.

Специалисты рекомендуют жителям указанных городов, особенно людям с заболеваниями органов дыхания, детям и пожилым гражданам, по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе и внимательно следить за состоянием здоровья.