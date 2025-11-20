В пяти областях Казахстана предупреждают об ухудшении погоды
Местами метель и мокрый снег.
В четверг, 20 ноября, на ряде республиканских автодорог ожидается сложная метеообстановка, передает BAQ.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".
В Костанайской, Алматинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской и Жетысуской областях пройдут осадки в виде дождя со снегом и снега, что может спровоцировать гололед и ухудшение видимости.
По данным синоптиков, смеси осадков на отдельных участках дорог могут создать опасные условия, особенно в тёмное время суток. Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты, снижать скорость и избегать резких манёвров.
Дорожные службы подчёркивают, что в такую погоду важно строго соблюдать правила безопасности и учитывать возможные изменения дорожной обстановки. Для получения оперативной информации круглосуточно работает Колл-центр 1403, где можно уточнить состояние трасс и получить консультации.
