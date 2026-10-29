В пяти регионах Казахстана сельчанам помогут найти работу и открыть бизнес

В пяти областях Казахстана запускают пилотный проект «Команда развития села». Его участникам обещают помочь с трудоустройством, обучением и открытием собственного дела. О том, как работает новая модель поддержки, вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков узнал во время поездки в Сауранский район Туркестанской области.

Поддержка для каждой семьи

Главная особенность проекта - индивидуальная работа с сельскими жителями. Специалисты будут оценивать потребности и возможности каждой семьи, помогать с поиском работы, получением профессиональных навыков и запуском бизнеса.

Важно не просто информировать людей о существующих мерах поддержки, а понимать потребности каждой семьи и помогать находить конкретные возможности для увеличения доходов, трудоустройства и открытия собственного дела. Такой подход позволит сделать государственную поддержку более адресной и результативной», - отметил Бауыржан Омарбеков.

Проект охватит Туркестанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую и Костанайскую области. В команды войдут специалисты по занятости, предпринимательству, сельскому хозяйству, а также социальной и правовой помощи. Они будут сопровождать сельчан на разных этапах - от обучения и получения грантов до запуска собственного дела.

Кто будет координировать работу

На районном уровне работу организуют «Менеджеры села». Они помогут жителям разобраться в доступных мерах поддержки, найти работу, пройти обучение, получить гранты и льготные кредиты. В сельском округе Бабайкорган Сауранского района такой специалист уже приступил к работе. Там сформировали команду и утвердили план действий по поддержке сельских жителей.

Одним из инструментов станет проект «Ауыл аманаты», предусматривающий льготное микрокредитование под 2,5% годовых. Награды для предпринимателей В завершение рабочей поездки в Туркестане состоялась церемония награждения предпринимателей, внесших вклад в развитие экономики региона и страны.

Мероприятие приурочили ко Дню предпринимателей Республики Казахстан. Бауыржан Омарбеков вручил награды в номинациях «Предприятие года», «Инвестор года», «Лучший производитель», «Агропредприятие года», «Молодой предприниматель года» и «Работодатель года».