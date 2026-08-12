В Казахстане планируют запустить центры поддержки и сопровождения бизнеса.

Пилотный проект начнет работу на базе региональных филиалов фонда «Даму». Об этом стало известно на совещании в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Почему решили создать центры

Как отметил председатель правления фонда «Даму» Фархат Сарсекеев, сегодня предприниматели могут получать различные меры государственной поддержки. Однако при возникновении проблем бизнесу не всегда понятно, в какое ведомство необходимо обратиться.

В некоторых случаях решение вопроса требует участия сразу нескольких государственных органов и организаций. Поэтому предлагается создать единый механизм сопровождения предпринимателей — от выявления проблемы до ее решения.

При разработке концепции ЦПСБ специалисты изучили более 2,4 тыс. обращений малого и среднего бизнеса из реестра проблемных вопросов НПП «Атамекен». Более 600 обращений поступили из регионов, где планируется провести пилот.

Основные вопросы предпринимателей связаны с:

доступом к финансированию;

реструктуризацией задолженности;

получением мер государственной поддержки;

налогами;

сбытом продукции;

развитием предпринимательских компетенций;

вопросами в сфере АПК.

Именно по этим направлениям будет сосредоточена основная работа центров.

Как будут работать ЦПСБ

Центры будут работать по принципу «одного окна». Предпринимателю не придется самостоятельно искать нужное ведомство. Он сможет обратиться в филиал фонда «Даму», получить консультацию и при необходимости помощь в решении вопроса с другими организациями.

При этом главным показателем эффективности ЦПСБ станет не количество проведенных консультаций, а доля вопросов предпринимателей, которые удалось урегулировать.

Где запустят пилот

Пилотный проект планируют реализовать с сентября по декабрь в пяти регионах:

Астане;

Алматы;

Шымкенте;

Северо-Казахстанской области;

Актюбинской области.

После завершения пилота проведут оценку его эффективности. На основании результатов будет принято решение о возможном масштабировании проекта на все регионы страны.

Также принято решение создать рабочую группу с участием представителей заинтересованных государственных и правоохранительных органов, финансовых регуляторов и фонда «Даму». Она займется проработкой механизмов запуска и дальнейшей работы центров.