В Qazaq Air предупредили о задержках рейсов 14 и 15 октября
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Авиакомпания Qazaq Air сообщила о возможных задержках некоторых рейсов, запланированных на 14 и 15 октября, передает BAQ.KZ.
Причиной сбоев стали производственные обстоятельства, в том числе временное закрытие взлетно-посадочной полосы базового аэропорта в Астане.
"14–15 октября некоторые авиарейсы выполняются с последовательной задержкой по производственным причинам, в том числе с учетом временного закрытия взлетно-посадочной полосы ее базового аэропорта в городе Астана", — говорится в официальном сообщении авиакомпании.
Компания заверила, что все пассажиры задержанных рейсов заранее уведомлены, а также обеспечены всем необходимым в соответствии с нормативами: размещение в гостинице, горячее питание, трансфер, а также бесплатное перебронирование или полный возврат билетов.
"Мы прилагаем все усилия для оперативного урегулирования ситуации и обеспечения безопасного прибытия всех пассажиров в пункт назначения. Для нас безопасность пассажиров является главным приоритетом", — подчеркнули в Qazaq Air.
Авиаперевозчик извинился за причинённые неудобства и выразил благодарность пассажирам за терпение и понимание. Актуальную информацию о статусе рейсов можно получить на сайте авиакомпании или через контактный центр.
Самое читаемое
- Туман, ветер и снег сменят осеннее тепло в Казахстане
- На границе с Казахстаном задержали груз электроники на 200 миллионов тенге
- Глава МВД прокомментировал громкий случай в опорном пункте Караганды
- Усть-Каменогорск тонет в мусоре: половина горожан не платит, переработка буксует, завод не окупается
- Юношеская сборная Казахстана обыграла Узбекистан