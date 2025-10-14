Авиакомпания Qazaq Air сообщила о возможных задержках некоторых рейсов, запланированных на 14 и 15 октября, передает BAQ.KZ.

Причиной сбоев стали производственные обстоятельства, в том числе временное закрытие взлетно-посадочной полосы базового аэропорта в Астане.

"14–15 октября некоторые авиарейсы выполняются с последовательной задержкой по производственным причинам, в том числе с учетом временного закрытия взлетно-посадочной полосы ее базового аэропорта в городе Астана", — говорится в официальном сообщении авиакомпании.

Компания заверила, что все пассажиры задержанных рейсов заранее уведомлены, а также обеспечены всем необходимым в соответствии с нормативами: размещение в гостинице, горячее питание, трансфер, а также бесплатное перебронирование или полный возврат билетов.

"Мы прилагаем все усилия для оперативного урегулирования ситуации и обеспечения безопасного прибытия всех пассажиров в пункт назначения. Для нас безопасность пассажиров является главным приоритетом", — подчеркнули в Qazaq Air.

Авиаперевозчик извинился за причинённые неудобства и выразил благодарность пассажирам за терпение и понимание. Актуальную информацию о статусе рейсов можно получить на сайте авиакомпании или через контактный центр.