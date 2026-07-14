В «КазАвтоЖол» выявили коррупционные факты
Материалы переданы правоохранительным органам, предварительный ущерб по одному из дел превышает 24 млн тенге.
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АО "НК "ҚазАвтоЖол" выявило коррупционные факты и передало собранные материалы в правоохранительные органы, передает BAQ.KZ.
По данным компании, 8 июля 2026 года сотрудники Департамента КНБ по Северо-Казахстанской области задержали с поличным главного инженера по техническому надзору подрядной организации.
Его подозревают в получении взятки в размере 1% от суммы подписанного промежуточного акта выполненных работ. Основанием для проведения мероприятий стало инициативное сообщение "ҚазАвтоЖола".
Кроме того, Кокшетауская транспортная прокуратура зарегистрировала досудебное расследование в отношении должностных лиц Акмолинского областного филиала ТОО "КАЖсервис".
Дело возбуждено по части 1 статьи 250 Уголовного кодекса. Основанием стали материалы служебного расследования "ҚазАвтоЖола" и результаты аудиторской проверки.
Предварительный размер ущерба превышает 24 млн теңге.
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