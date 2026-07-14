В «КазАвтоЖол» выявили коррупционные факты

АО "НК "ҚазАвтоЖол" выявило коррупционные факты и передало собранные материалы в правоохранительные органы, передает BAQ.KZ.

По данным компании, 8 июля 2026 года сотрудники Департамента КНБ по Северо-Казахстанской области задержали с поличным главного инженера по техническому надзору подрядной организации.

Его подозревают в получении взятки в размере 1% от суммы подписанного промежуточного акта выполненных работ. Основанием для проведения мероприятий стало инициативное сообщение "ҚазАвтоЖола".

Кроме того, Кокшетауская транспортная прокуратура зарегистрировала досудебное расследование в отношении должностных лиц Акмолинского областного филиала ТОО "КАЖсервис".

Дело возбуждено по части 1 статьи 250 Уголовного кодекса. Основанием стали материалы служебного расследования "ҚазАвтоЖола" и результаты аудиторской проверки.

Предварительный размер ущерба превышает 24 млн теңге.