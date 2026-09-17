В рамках программы «Өркен» в Хромтау расширят пекарню

В городе Хромтау реализуется проект по расширению производства ТОО «Ата-нан», выпускающего хлеб и хлебобулочные изделия. Финансовая поддержка предприятию оказана в рамках программы «Өркен».

Средства направлены на расширение производственного объекта. В настоящее время ведется строительство нового здания.

После ввода нового объекта в эксплуатацию производственные мощности предприятия увеличатся, что позволит нарастить объем выпуска хлеба и хлебобулочных изделий. Также планируется расширить ассортимент продукции.

Расширение производства позволит создать новые рабочие места. Проект направлен на развитие предприятия и увеличение занятости населения на местном уровне.

ТОО «Ата-нан» несколько лет обеспечивает жителей Хромтау хлебом и хлебобулочными изделиями. Строительство нового производственного здания позволит предприятию увеличить масштабы своей деятельности.