В Атырау зафиксированы многократные превышения концентрации сероводорода в атмосферном воздухе, передает BAQ.KZ.

25 января 2026 года, в связи с обращениями жителей на ухудшение качества воздуха, была организована проверка в рамках графика дежурной группы по мониторингу атмосферного воздуха. Специалисты выехали на места и провели отбор проб.

Замеры были выполнены по следующим адресам: село Таскала Кенозекского сельского округа, территория, прилегающая к селу Таскала, район Химпосёлок.

По результатам лабораторных исследований в атмосферном воздухе выявлены превышения допустимых концентраций сероводорода:

в селе Таскала — в 17,5 раза;

на прилегающей территории — в 15 раз;

в районе Химпосёлок — в 36,3 раза.

Во время отбора проб метеоусловия характеризовались северо-северо-восточным направлением ветра, температурой воздуха –9 °C и относительной влажностью 81 %.

Отмечается, что полученная информация будет направлена во все уполномоченные государственные органы для принятия мер в рамках действующего законодательства.