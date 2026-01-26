В районе Атырау концентрация сероводорода превысила норму в 36 раз
В Атырау зафиксированы многократные превышения концентрации сероводорода в атмосферном воздухе, передает BAQ.KZ.
25 января 2026 года, в связи с обращениями жителей на ухудшение качества воздуха, была организована проверка в рамках графика дежурной группы по мониторингу атмосферного воздуха. Специалисты выехали на места и провели отбор проб.
Замеры были выполнены по следующим адресам: село Таскала Кенозекского сельского округа, территория, прилегающая к селу Таскала, район Химпосёлок.
По результатам лабораторных исследований в атмосферном воздухе выявлены превышения допустимых концентраций сероводорода:
- в селе Таскала — в 17,5 раза;
- на прилегающей территории — в 15 раз;
- в районе Химпосёлок — в 36,3 раза.
Во время отбора проб метеоусловия характеризовались северо-северо-восточным направлением ветра, температурой воздуха –9 °C и относительной влажностью 81 %.
Отмечается, что полученная информация будет направлена во все уполномоченные государственные органы для принятия мер в рамках действующего законодательства.
