В районе барахолки алматы ликвидировали пожар на площади 1000 кв.м
Пострадавших нет.
Сегодня 2026, 18:13
Фото: МЧС РК
Инцидент произошёл в районе Северного кольца Алатауского района г. Алматы. Загорелась кровля трёхэтажного строящегося административного здания, передает BAQ.KZ.
По прибытии к месту вызова пожарные-спасатели в считанные минуты поднялись на кровлю и подали на тушение 6 водяных стволов.
Для обнаружения очагов возгорания применялись бензорезы, были развернуты пожарные автолестницы, через которые также осуществлялась подача воды.
На месте происшествия работали эвакуаторы Службы спасения ДЧС, которые оттаскивали припаркованные автомобили. Был создан оперативный штаб. Сотрудниками ДП организовано оцепление места пожара. Тушением руководил начальник ДЧС г. Алматы Дамир Ермагамбетов.
Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня. Площадь пожара составила 1000 кв. м.
К тушению пожара привлечены более 60 человек личного состава и около 20 единиц техники.
