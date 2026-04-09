Во время рабочей поездки в район Улкен Нарын аким ВКО Нурымбет Сактаганов ознакомился с ходом работ по благоустройству территории туристско-информационного центра и строительству бассейна, передает BAQ.KZ.

Данный проект, стоимостью почти 92 млн.тенге, реализуют предприятие «Центр культуры и досуга населения района Улкен Нарын» и подрядчики ТОО «Нарын строй сервис».

По проекту предусмотрено комплексное благоустройство территории: укладка брусчатки на площади порядка 800 квадратных метров, установка парковых светильников, скамеек, урн, беседок, разбивка цветников. Работы идут по графику.

Кроме того, аким области ознакомился со строительством бассейна. Подрядная организация ТОО «Элхон» приступила к подготовительным работам, в том числе по приобретению необходимых строительных материалов.

«Объекты имеют большое значение для повышения качества жизни населения, развития туризма и инфраструктуры в районах Восточно-Казахстанской области. Для нас остаются приоритетными вопросы соблюдения сроков, качества строительства и эффективного использования бюджетных средств», - подчеркнул аким области.

По итогам рабочей поездки аким обозначил цели перед местными исполнительными органами и подрядчиками, среди которых ключевые задачи - ускорить темпы реализации проектов и обеспечить их своевременный ввод в эксплуатацию. Планируется, что объект будет готов в этом году.