В Казахстане в рамках усилий по защите прав несовершеннолетних откроются специализированные кабинеты помощи детям, ставшим жертвами насилия. Об этом на заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает BAQ.KZ.

По словам министра, кабинеты будут работать во всех регионах страны и станут центрами поддержки для детей, подвергшихся насилию или буллингу. Они обеспечат своевременную психологическую помощь, консультации и взаимодействие с другими государственными структурами.

"За нарушение законодательства в сфере охраны прав детей предусмотрена административная ответственность для образовательных организаций и должностных лиц уполномоченных органов. В то же время разрабатывается единая программа "Қазақстан балалары" на 2026–2030 годы для дальнейшего совершенствования мер защиты детей", — подчеркнула Жулдыз Сулейменова.

Кроме того, в регионах создаются управления по охране прав детей с особым статусом, которые координируют профилактику правонарушений и работу кабинетов помощи.

Эти меры направлены на создание безопасной среды для детей и усиление государственной поддержки пострадавших от насилия.