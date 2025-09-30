В регионах Казахстана продано более 200 тонн говядины по ценам ниже рыночных
Этот показатель фиксировали за неделю.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В минувшие выходные в стране прошли 92 сельскохозяйственные ярмарки с участием свыше 1000 производителей и поставщиков. Основное внимание было уделено продаже говядины по доступным ценам, а также расширению ассортимента за счёт овощей, молочной продукции и сезонных товаров, передает BAQ.KZ.
Наибольшие объёмы реализации зафиксированы в Карагандинской области — более 52 тонн мяса. В Астане продано 45,5 тонны, в Алматы — 35 тонн. В столице цена на говядину составила 3200–3500 тенге за килограмм, в Алматы — в среднем 3150 тенге, что на 5% ниже рыночного уровня.
Существенное снижение цен наблюдалось в Павлодарской области — 2400 тенге за килограмм, на 24% ниже рынка. В Кызылординской и Туркестанской областях мясо продавалось по 2500 тенге, а в Актюбинской — по 2700 тенге.
В целом по республике за неделю реализовано более 203 тонн говядины по средней цене 3085 тенге за килограмм, что на 3,9% ниже официальных данных Бюро нацстатистики. Ярмарки посетили свыше 190 тысяч человек.
Организация подобных мероприятий продолжится в осенний период. Министерство торговли и интеграции совместно с акиматами намерено расширять географию ярмарок и удерживать цены на социально значимые продукты.
Самое читаемое
- В ЗКО раскрыта крупная схема криптомошенничества
- 22-летняя казахстанка разбила камнем стекло поезда из-за опоздания
- Как школьники будут использовать нейросети на уроках
- Сломанные деревья, ДТП и пробки: Аномальный снегопад парализовал Костанай
- Матч "Кайрат" — "Реал" в Алматы принесёт бюджету до 3 млрд тенге