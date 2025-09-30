В минувшие выходные в стране прошли 92 сельскохозяйственные ярмарки с участием свыше 1000 производителей и поставщиков. Основное внимание было уделено продаже говядины по доступным ценам, а также расширению ассортимента за счёт овощей, молочной продукции и сезонных товаров, передает BAQ.KZ.

Наибольшие объёмы реализации зафиксированы в Карагандинской области — более 52 тонн мяса. В Астане продано 45,5 тонны, в Алматы — 35 тонн. В столице цена на говядину составила 3200–3500 тенге за килограмм, в Алматы — в среднем 3150 тенге, что на 5% ниже рыночного уровня.

Существенное снижение цен наблюдалось в Павлодарской области — 2400 тенге за килограмм, на 24% ниже рынка. В Кызылординской и Туркестанской областях мясо продавалось по 2500 тенге, а в Актюбинской — по 2700 тенге.

В целом по республике за неделю реализовано более 203 тонн говядины по средней цене 3085 тенге за килограмм, что на 3,9% ниже официальных данных Бюро нацстатистики. Ярмарки посетили свыше 190 тысяч человек.

Организация подобных мероприятий продолжится в осенний период. Министерство торговли и интеграции совместно с акиматами намерено расширять географию ярмарок и удерживать цены на социально значимые продукты.