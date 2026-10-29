В регионах откроются филиалы Национального центра детской реабилитации

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил проработать строительство новых межрегиональных филиалов Национального центра детской реабилитации, передает корреспондент BAQ.KZ.

«Для обеспечения детей комплексной медико-реабилитационной помощью поручаю проработать вопрос строительства новых типовых межрегиональных филиалов Национального центра детской реабилитации», - сказал глава Правительства на заседании.

Кроме того, Министерству здравоохранения совместно с акиматами необходимо обеспечить своевременное строительство и сдачу 70 объектов здравоохранения, включая восемь перинатальных центров и девять многопрофильных детских больниц.

Бектенов подчеркнул, что развитие инфраструктуры должно сопровождаться повышением эффективности медицинской помощи, прежде всего первичного звена.

«Поручаю модернизировать систему первичной медико-социальной помощи с акцентом на профилактику и раннее выявление заболеваний», - отметил премьер.

Также он поручил расширить полномочия врачей общей практики при принятии клинических решений и самостоятельном назначении диагностических исследований. В проекте трехлетнего бюджета необходимо предусмотреть расходы на повышение зарплат участковых врачей и медицинского персонала до 40% с 1 января 2027 года.

В сфере образования Бектенов поручил включить строительство 20 инклюзивных школ в перечень проектов Фонда инфраструктурного развития. В комплексах нового формата предусмотрят кабинеты реабилитации и оздоровления.

Профильным ведомствам совместно с Фондом «Қазақстан халқына» также предстоит выработать системные меры по сокращению дефицита специалистов и эффективной ранней диагностике детей с особыми потребностями.

Кроме того, премьер поручил предусмотреть в проекте трехлетнего бюджета расходы на повышение зарплаты участковых врачей и медицинского персонала до 40% с начала следующего года.

«Министерствам труда, нацэкономики и финансов совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить с 1 января 2027 года повышение минимального размера месячной заработной платы до 110 тыс. тенге», — поручил Бектенов.