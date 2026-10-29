В регионах откроются филиалы Национального центра детской реабилитации
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил проработать строительство новых межрегиональных филиалов Национального центра детской реабилитации, передает корреспондент BAQ.KZ.
«Для обеспечения детей комплексной медико-реабилитационной помощью поручаю проработать вопрос строительства новых типовых межрегиональных филиалов Национального центра детской реабилитации», - сказал глава Правительства на заседании.
Кроме того, Министерству здравоохранения совместно с акиматами необходимо обеспечить своевременное строительство и сдачу 70 объектов здравоохранения, включая восемь перинатальных центров и девять многопрофильных детских больниц.
Бектенов подчеркнул, что развитие инфраструктуры должно сопровождаться повышением эффективности медицинской помощи, прежде всего первичного звена.
«Поручаю модернизировать систему первичной медико-социальной помощи с акцентом на профилактику и раннее выявление заболеваний», - отметил премьер.
Также он поручил расширить полномочия врачей общей практики при принятии клинических решений и самостоятельном назначении диагностических исследований. В проекте трехлетнего бюджета необходимо предусмотреть расходы на повышение зарплат участковых врачей и медицинского персонала до 40% с 1 января 2027 года.
В сфере образования Бектенов поручил включить строительство 20 инклюзивных школ в перечень проектов Фонда инфраструктурного развития. В комплексах нового формата предусмотрят кабинеты реабилитации и оздоровления.
Профильным ведомствам совместно с Фондом «Қазақстан халқына» также предстоит выработать системные меры по сокращению дефицита специалистов и эффективной ранней диагностике детей с особыми потребностями.
Кроме того, премьер поручил предусмотреть в проекте трехлетнего бюджета расходы на повышение зарплаты участковых врачей и медицинского персонала до 40% с начала следующего года.
«Министерствам труда, нацэкономики и финансов совместно с заинтересованными государственными органами обеспечить с 1 января 2027 года повышение минимального размера месячной заработной платы до 110 тыс. тенге», — поручил Бектенов.
Самое читаемое
- Гибель казахстанки в Стамбуле: появились записи с камер наблюдения
- В Казахстане намерены увеличить количество фандоматов более чем в 30 раз
- В Казахстане готовят преподавателей нового поколения в сфере ИИ
- Послание Главы государства 2026 года: главные поручения и предстоящие изменения
- Сборная Казахстана завоевала золото на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука