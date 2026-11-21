Политолог, член Қазақстан Халық Кенесі и Общественного совета Павлодарской области Борис Поломарчук опубликовал на своей странице в Facebook комментарий по итогам выступления Президента Касым-Жомарта Токаева на III Форуме работников сельского хозяйства. В своей публикации он отметил важность принципа равенства всех перед законом и ответственности государственных служащих.

По словам Поломарчука, у некоторых людей, занимающих высокие должности, может возникать ошибочное представление о том, что служебное положение, награды и другие достижения дают им особые права. Однако, как подчеркнул автор публикации, ни должность, ни прежние заслуги не освобождают человека от ответственности за противоправные действия.

Политолог обратил внимание на то, что Президент последовательно поднимает вопросы борьбы с коррупцией и злоупотреблениями. При этом ответственность, по его мнению, должна распространяться не только на коррупционные нарушения, но и на халатность, безответственность и формальное отношение к служебным обязанностям.

Отдельно Борис Поломарчук остановился на программе «Народная стройка». Он подчеркнул, что в этой сфере последствия чиновничьей халатности затрагивают качество и безопасность строительства, интересы граждан и бюджетные средства. Поэтому реализация программы требует особого контроля.

Автор публикации считает, что чем выше должность, тем строже должна быть ответственность за принимаемые решения и отношение к обязанностям. При этом он уточнил, что речь идёт не о профессиональных ошибках, а об умысле, злоупотреблениях, халатности и пренебрежении интересами граждан.