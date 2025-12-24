Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил в социальной сети X о результатах коллегии по итогам года, на которой были заслушаны прокуроры областей по вопросам обеспечения защиты прав детей, передает BAQ.KZ.

В центре обсуждения находились меры по формированию безопасной среды и профилактике правонарушений с участием несовершеннолетних.

По словам генпрокурора, прокуратура Западно-Казахстанской области представила проект "Қауіпсіз Өңір", направленный на выявление и снижение криминогенных рисков. Работа строится на анализе данных о правонарушениях и включает благоустройство опасных участков, улучшение уличного освещения, мониторинг инфраструктуры, а также усиление профилактической и патрульной деятельности.

Асылов отметил, что уже достигнуты конкретные результаты. В ряде случаев снижены риски, обеспечена безопасность инфраструктуры на маршрутах следования детей в школы, выявлены факты буллинга с принятием экстренных мер реагирования.

Он подчеркнул, что эта работа соответствует позиции Главы государства Касым-Жомарт Токаев, который ранее заявлял, что создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей, защита их прав и охрана здоровья остаются ключевым приоритетом государственной политики. В этой связи всем прокурорам регионов поручено провести аналогичную работу с особым акцентом на вопросы детской безопасности, определить опасные участки, усилить освещение и патрулирование, а также обеспечить взаимодействие с местными исполнительными органами и полицией.

Отдельное внимание на коллегии, как сообщил генпрокурор, было уделено цифровым инструментам. Прокуратура Алматинской области совместно с платформой Kundelik заключила меморандум, в рамках которого на главной странице приложения начал работу блог прокуратуры, направленный на повышение правовой культуры и обеспечение безопасности детей.

Материалы блога представлены в формате фото, видео, текстов и вебинаров, структурированы по возрастным категориям и используются в образовательном процессе. Для обратной связи предусмотрены QR-коды и возможность подачи анонимных обращений через мессенджеры. По информации, приведенной Асыловым, блог уже просмотрели 210 тысяч учеников и их родителей.

Он также сообщил, что взаимодействие с Kundelik позволило анализировать имеющиеся данные в рамках проекта "Счастливое и безопасное детство", своевременно выявлять детей из группы риска и родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию. В результате более 16 тысяч детей получили предусмотренные медицинские услуги, а свыше 4 тысяч родителей были обеспечены положенными социальными отчислениями.

В качестве примера оказанной помощи генпрокурор привел случай с трехлетним ребенком, оставшимся без попечения, чей отец отбывал наказание, а мать вела асоциальный образ жизни. После вмешательства мать была направлена на принудительное лечение от алкоголизма, а ребенку обеспечены надлежащий уход и условия в Центре адаптации несовершеннолетних.

Берик Асылов отметил, что для систематизации работы по защите прав детей и повышения эффективности информирования прокурорам поручено провести аналогичную интеграцию с платформой Kundelik во всех регионах, подчеркнув, что вся эта работа направлена на формирование безопасной среды для детей и практическую реализацию принципов закона и порядка.