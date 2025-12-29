В Мажилисе обсудили условия привлечения инвесторов для реконструкции казахстанских курортно-рекреационных объектов, расположенных на территории Кыргызской Республики. Вопрос министру финансов Мади Такиеву, а также представителям Министерства науки и высшего образования и Министерства туризма и спорта задал депутат Павел Казанцев, передает BAQ.KZ.

Он напомнил, что одной из новелл рассматриваемого межправительственного соглашения является возможность привлечения инвесторов для модернизации казахстанских объектов на Иссык-Куле, и поинтересовался, какие условия будут определены для инвесторов, какие встречные обязательства они возьмут на себя и предусмотрена ли экономическая выгода для казахстанской стороны.

"Как уже докладывалось на рабочих группах, для реконструкции двух объектов Министерства науки и высшего образования планируется привлечение иностранных инвесторов, а для одного объекта Министерства туризма и спорта — отечественного инвестора. В этой связи прошу разъяснить условия привлечения инвестиций, встречные обязательства и порядок распределения доходов", — заявил депутат.

Отвечая на вопрос, вице-министр науки и высшего образования Мадияр Кожахмет сообщил, что санаторий "Самал", находящийся на балансе Satbayev University, не функционирует с 2017 года и требует полной реконструкции. По его словам, объект планируется передать киргизскому инвестору в оперативное управление сроком на 25 лет.

"Мы планируем передать объект в оперативное управление на 25 лет с условием постоянного размещения представителей университета и студенчества Казахстана. Объем предполагаемых инвестиций составляет 10 миллиардов тенге. После завершения срока управления санаторий будет передан на баланс университета", — пояснил он.

В министерстве подчеркнули, что все расходы по восстановлению и строительству объекта будут осуществляться за счет иностранного инвестора. В рамках проекта предусмотрено возведение нового пятиэтажного здания, которое после завершения срока управления останется в собственности Казахстана и будет использоваться казахстанской стороной.

О проекте по линии Министерства туризма и спорта сообщил заместитель министерства туризма и спорт Серик Жарасбаев, отметив, что по спортивно-рекреационной зоне "Олимп" уже найден инвестор и подписан меморандум.

"Казахстанская компания Almara Petroleum готова вложить 3,6 миллиарда тенге. Объект будет использоваться исключительно для проведения спортивно-оздоровительных и восстановительных мероприятий, а также учебно-тренировочных сборов национальных сборных команд страны. Объект будет передан инвестору в доверительное управление и полностью содержаться за счет вложенных средств", — сообщили в министерстве.

В ведомстве добавили, что сегодня регионы ежегодно тратят свыше 1,5 млрд тенге на аналогичные цели в других местах, и перераспределение этих средств позволит обеспечить загрузку базы "Олимп". Завершение реализации проекта ожидается к 2027 году.