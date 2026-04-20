Как теперь оформляют мелкие ДТП

С 1 января 2024 года в Казахстане начала действовать упрощённая процедура оформления ДТП — Европротокол, передает BAQ.kz.

Теперь водители могут оформить страховую выплату прямо на месте аварии без вызова полиции и обращения в суд.

Как сообщают в Fingramota, чтобы воспользоваться этой процедурой, нужно соблюсти несколько условий:

В ДТП должны участвовать только два автомобиля.

У обоих водителей должны быть действующие страховые полисы.

Ущерб не должен превышать 100 МРП (в 2026 году это 432 500 тенге).

Между водителями не должно быть споров — важно согласие по обстоятельствам аварии и виновности.

В ДТП не должно быть пострадавших людей и повреждения чужого имущества (например, других авто или пешеходов).

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, придётся оформлять ДТП в обычном порядке — с участием полиции.

Процедура полностью цифровая. Оформление проходит через мобильные приложения или онлайн-сервисы страховых компаний, например через сервис dtp.kz или специальное приложение «Европротокол».

Что нужно сделать:

скачать приложение из официального магазина (Play Market или App Store);

зарегистрироваться;

заполнить данные о ДТП;

прикрепить необходимые документы;

отправить заявку в страховую компанию.

После отправки приходит SMS от Единой страховой базы данных. Это означает, что всё оформлено — можно разъезжаться, не ожидая полицию.

По Европротоколу деньги выплачиваются быстрее — обычно от 3 до 15 рабочих дней. Для сравнения, стандартная процедура может занимать до 90 дней.

Если есть сомнения, что ущерб может превышать 100 МРП, лучше вызвать полицию. Иногда внешне повреждения кажутся незначительными, но внутри автомобиля могут быть скрытые дефекты.

Также важно заранее уточнить в своей страховой компании, поддерживает ли она оформление по Европротоколу.

Если водитель не согласен с суммой выплаты, можно обратиться к страховому омбудсману. Он рассматривает обращения бесплатно и обычно в течение двух месяцев.

Решение омбудсмана обязательно для страховой компании, но не для самого заявителя. Если оно не устроит, можно обратиться в суд.