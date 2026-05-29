Мастера забытых ремёсел могут получить финансирование в Казахстане
Инициатива направлена на поддержку и развитие традиционных видов искусства, которые сегодня нуждаются в сохранении.
В республике продолжается приём заявок на участие в грантовой программе для мастеров народного ремесла.
Программу запустил Фонд развития креативных индустрий в рамках проекта "Школа народного ремесла и изобразительного искусства". Его главная цель – сохранить национальное культурное наследие и передать ремесленные традиции молодому поколению.
В рамках программы мастера народного ремесла могут получить грантовую поддержку до 5 миллионов тенге. Средства предназначены для развития и сохранения редких и уникальных видов традиционного казахского ремесла, которые находятся под угрозой исчезновения.
Организаторы отмечают, что проект помогает не только финансово поддержать мастеров, но и дать им возможность развивать свои навыки и делиться опытом.
Обучение и работа с молодежью
Победители грантовой программы станут участниками образовательных курсов. Кроме того, они будут проводить мастер-классы и практические занятия для школьников и студентов по всему Казахстану.
Таким образом, проект направлен не только на поддержку ремесленников, но и на сохранение преемственности традиций.
Как подать заявку
Подать заявку можно онлайн. Приём документов открыт до 31 мая 2026 года.
Для участия необходимо:
-
заполнить электронную форму;
-
подготовить портфолио.
Портфолио можно предоставить в любом удобном формате:
ссылка на Instagram-профиль, видеовизитка, PDF-презентация, фотографии работ или список реализованных проектов.
Программа направлена на поддержку мастеров, которые сохраняют традиционное ремесло Казахстана, и помогает сделать национальное искусство более доступным и узнаваемым среди молодёжи.
