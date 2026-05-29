Мастера забытых ремёсел могут получить финансирование в Казахстане

В республике продолжается приём заявок на участие в грантовой программе для мастеров народного ремесла.

Программу запустил Фонд развития креативных индустрий в рамках проекта "Школа народного ремесла и изобразительного искусства". Его главная цель – сохранить национальное культурное наследие и передать ремесленные традиции молодому поколению.

В рамках программы мастера народного ремесла могут получить грантовую поддержку до 5 миллионов тенге. Средства предназначены для развития и сохранения редких и уникальных видов традиционного казахского ремесла, которые находятся под угрозой исчезновения.

Организаторы отмечают, что проект помогает не только финансово поддержать мастеров, но и дать им возможность развивать свои навыки и делиться опытом.

Обучение и работа с молодежью

Победители грантовой программы станут участниками образовательных курсов. Кроме того, они будут проводить мастер-классы и практические занятия для школьников и студентов по всему Казахстану.

Таким образом, проект направлен не только на поддержку ремесленников, но и на сохранение преемственности традиций.

Как подать заявку

Подать заявку можно онлайн. Приём документов открыт до 31 мая 2026 года.

Для участия необходимо:

заполнить электронную форму;

подготовить портфолио.

Портфолио можно предоставить в любом удобном формате:

ссылка на Instagram-профиль, видеовизитка, PDF-презентация, фотографии работ или список реализованных проектов.

Программа направлена на поддержку мастеров, которые сохраняют традиционное ремесло Казахстана, и помогает сделать национальное искусство более доступным и узнаваемым среди молодёжи.

