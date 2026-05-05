В республике построят дата-центр стоимостью до $3 млрд

В рамках международного технологического форума GITEX AI Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан подписало меморандум о сотрудничестве с международным консорциумом, передает BAQ.kz.

В его состав входят Dornan Engineering Group и Ample Solutions Hong Kong (Turner Company).

Соглашение предусматривает реализацию проекта по строительству в Казахстане современного дата-центра уровня Tier III–Tier IV. Планируемая мощность объекта составит от 50 до 200 МВт. При этом инвестиции в строительство дата-центра мощностью 200 МВт могут составить от 1,5 до 3 млрд долларов США.

Отдельно в рамках проекта планируется строительство газовой электростанции мощностью до 250 МВт, которая обеспечит стабильное энергоснабжение объекта. Объём инвестиций в неё оценивается в 200-400 млн долларов США.

В настоящее время ведётся выбор места для реализации проекта. Приоритет отдают территориям рядом с газовой инфраструктурой, что позволит обеспечить надёжную работу дата-центра и эффективное энергоснабжение.

По словам министра Жаслана Мадиева, Казахстан имеет выгодное географическое положение, холодный климат и доступную электроэнергию. Эти факторы создают хорошие условия для размещения международных центров обработки данных.

Проект направлен на развитие цифровой инфраструктуры страны, привлечение инвестиций и укрепление позиций Казахстана как регионального технологического центра.