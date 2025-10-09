В Абайской области прокуратура выявила масштабные нарушения налогового законодательства в государственном лесном природном резервате "Семей орманы", передает BAQ.KZ.

По итогам проверки Специализированной природоохранной прокуратуры выяснилось, что учреждение не полностью подавало налоговые сведения за 2024 год, нарушая требования Налогового кодекса.

Согласно закону, государственные лесовладельцы обязаны ежеквартально предоставлять в налоговые органы полные данные о плательщиках и объектах налогообложения. Однако в "Семей орманы" эти нормы были проигнорированы, что привело к недоплате налогов на сумму более 200 миллионов тенге.

Благодаря вмешательству прокуратуры и в рамках акта надзора, вся сумма задолженности была в полном объёме возмещена в бюджет.

В надзорном органе подчеркнули, что работа в сфере охраны окружающей среды и контроля за рациональным использованием природных ресурсов будет продолжена.